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В Тульской области за сутки подтвердились 30 случаев COVID-19

В Тульской области за сутки подтвердились 30 случаев COVID-19

Об этом сообщает московский оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 30 случаев коронавируса, выздоровел 41 человек.

По данным сайта стопкоронавирус. рф, всего с начала пандемии 8474 жителя региона заразились COVID-19, выздоровели на данный момент 7093.

 
За сутки в России выявлено 5204 новых случая коронавируса, зафиксировано 139 летальных исходов, выздоровели 7555 человек.
 
 
На сегодняшний день в стране выявлено 866 627 случаев коронавируса, зафиксировано 14 490 летальных исходов, выздоровели 669 026 человек.
Сюжет: Коронавирус
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