В Тульской области умерли еще шесть человек с коронавирусом

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Тульской области за сутки умерли шесть человек с коронавирусом. Всего же с начала пандемии в регионе скончались 256 жителей с COVID-19.

Напомним, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать только раз в неделю — по понедельникам.