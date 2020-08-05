Фото из архива Myslo.
В Тульской области умерли еще шесть человек с коронавирусом
Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
В Тульской области за сутки умерли шесть человек с коронавирусом. Всего же с начала пандемии в регионе скончались 256 жителей с COVID-19.
Напомним, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать только раз в неделю — по понедельникам.
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