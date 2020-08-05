Полиция прокомментировала задержание иностранцев на ул. Рязанской

Фото Myslo.

Полиция прокомментировала задержание двух иностранцев на автомобиле Daewoo Nexia. Напомним, инцидент произошел накануне вечером на ул. Рязанской в Туле.

По словам очевидцев, мужчина в гражданской одежде (а это был оперативник) попытался задержать Daewoo, однако водитель легковушки не остановился и «прокатил» его на капоте около 200 метров.

– В результате проведения оперативных мероприятий полицейскими в Туле задержаны двое подозреваемых в совершении преступления имущественного характера. Мужчины доставлены для разбирательства в отдел полиции. Проводится дальнейшая работа по выяснению всех деталей их возможной противоправной деятельности, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.