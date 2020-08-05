Алексей Эрк: «Прививать туляков от гриппа и пневмонии начнем в конце августа»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр здравоохранения Тульской области рассказал о вакцинации и возвращении системы здравоохранения в штатный режим работы.

С конца июля в регионе возобновилась вакцинация. В медучреждениях в необходимом объеме имеется вакцина от кори, краснухи, гепатита В, дифтерии и столбняка. В августе в регион поступит вакцина от гриппа.

– По нормативам минздрава, 60% населения должны быть привиты от гриппа. Мы ожидаем поставки вакцины от гриппа из федерального центра в конце августа в необходимом объеме, – заявил Алексей Эрк.

Что касается вакцины от пневмококковой инфекции, она предусмотрена для граждан из группы риска – то есть старше 65 лет – по национальному проекту «Демография».

– В регион поступит около 10 тысяч доз. Эти прививки будут бесплатные, – заявил министр. – Уточнять, когда вакцина поступит в медучреждения, надо у главврачей.

Как будет проходить прививочная кампания, будет зависеть, по словам Эрка, от эпидобстановки в регионе. Ранее граждан прививали на передвижных пунктах у ТЦ. В этом сезоне все мероприятия будут проводить с соблюдением требований Роспотребнадзора.