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Алексей Эрк: «Прививать туляков от гриппа и пневмонии начнем в конце августа»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Эрк: «Прививать туляков от гриппа и пневмонии начнем в конце августа»

Министр здравоохранения Тульской области рассказал о вакцинации и возвращении системы здравоохранения в штатный режим работы.

С конца июля в регионе возобновилась вакцинация. В медучреждениях в необходимом объеме имеется вакцина от кори, краснухи, гепатита В, дифтерии и столбняка. В августе в регион поступит вакцина от гриппа. 
 
– По нормативам минздрава, 60% населения должны быть привиты от гриппа. Мы ожидаем поставки вакцины от гриппа из федерального центра в конце августа в необходимом объеме, – заявил Алексей Эрк.  
 
Что касается вакцины от пневмококковой инфекции, она предусмотрена для граждан из группы риска – то есть старше 65 лет – по национальному проекту «Демография». 
 
– В регион поступит около 10 тысяч доз. Эти прививки будут бесплатные, – заявил министр. – Уточнять, когда вакцина поступит в медучреждения, надо у главврачей. 
 
Как будет проходить прививочная кампания, будет зависеть, по словам Эрка, от эпидобстановки в регионе. Ранее граждан прививали на передвижных пунктах у ТЦ. В этом сезоне все мероприятия будут проводить с соблюдением требований Роспотребнадзора.
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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 14:14 −2
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