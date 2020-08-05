Алексей Дюмин занял третье место в рейтинге самых влиятельных глав регионов России

По сравнению с предыдущим рейтингом губернатор Тульской области улучшил свои позиции.

Алексей Дюмин вошел в тройку самых влиятельных глав субъектов Российской Федерации. Соответствующий рейтинг подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций.

Первые два места заняли столичный мэр Сергей Собянин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В предыдущей редакции рейтинга тульский губернатор находился на четвертой позиции.

При составлении рейтинга учитывалось качество реализации крупных инвестпроектов, резонансные антикоррупционные процессы, эпидемиологическая обстановка и другие факторы.