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Алексей Дюмин занял третье место в рейтинге самых влиятельных глав регионов России

Алексей Дюмин занял третье место в рейтинге самых влиятельных глав регионов России

По сравнению с предыдущим рейтингом губернатор Тульской области улучшил свои позиции.

Алексей Дюмин вошел в тройку самых влиятельных глав субъектов Российской Федерации. Соответствующий рейтинг подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций.

Первые два места заняли столичный мэр Сергей Собянин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В предыдущей редакции рейтинга тульский губернатор находился на четвертой позиции.

При составлении рейтинга учитывалось качество реализации крупных инвестпроектов, резонансные антикоррупционные процессы, эпидемиологическая обстановка и другие факторы.

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сегодня, в 21:21 −8
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

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