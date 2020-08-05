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Где в Туле отключат свет 6 августа

Где в Туле отключат свет 6 августа

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Максимовского, 2,
  • ул. Галкина, 29, 31-а,
  • пр-т Ленина, 139-а, 145, 143, 149,
  • ул. Станиславского, 1, 29, 33, 32, 48, 35,
  • ул. Пархоменко, 40, 45, 46, 48,
  • пер. Городской, 15,
  • ул. Мезенцева, 2-21,
  • ул. Академика Павлова, 38,
  • пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5,
  • пер. Станиславского, 1, 2, 2-а,
  • ул. Марата, 180, 120, 176, 178, 174,
  • пр-д Марата, 2, 4,
  • ул. Кирова, 159, 161-а, 153, 155, 157, 161, 149-а, 151-а, 153-а,
  • ул. Кутузова, 4,
  • ул. Баженова, 2,
  • ул. Ушинского, 35-47,
  • ул. Кропоткина, 3-23,
  • ул. Куренкова, 2-42 (чётн.), 1-37 (нечётн.),
  • ул. Токарева, 2-9,
  • ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.),
  • п. Победа, ул. Рабочая, 1-11, 28, 28-а, 31-40, 48-59,
  • п. Трудовой, 21-30, 47, 53-55, 67, 69, 70, 72-79, 141, 141-а, 143, 144.
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