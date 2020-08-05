Где в Туле отключат свет 6 августа
Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Максимовского, 2,
- ул. Галкина, 29, 31-а,
- пр-т Ленина, 139-а, 145, 143, 149,
- ул. Станиславского, 1, 29, 33, 32, 48, 35,
- ул. Пархоменко, 40, 45, 46, 48,
- пер. Городской, 15,
- ул. Мезенцева, 2-21,
- ул. Академика Павлова, 38,
- пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5,
- пер. Станиславского, 1, 2, 2-а,
- ул. Марата, 180, 120, 176, 178, 174,
- пр-д Марата, 2, 4,
- ул. Кирова, 159, 161-а, 153, 155, 157, 161, 149-а, 151-а, 153-а,
- ул. Кутузова, 4,
- ул. Баженова, 2,
- ул. Ушинского, 35-47,
- ул. Кропоткина, 3-23,
- ул. Куренкова, 2-42 (чётн.), 1-37 (нечётн.),
- ул. Токарева, 2-9,
- ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.),
- п. Победа, ул. Рабочая, 1-11, 28, 28-а, 31-40, 48-59,
- п. Трудовой, 21-30, 47, 53-55, 67, 69, 70, 72-79, 141, 141-а, 143, 144.
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