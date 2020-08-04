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Туляки: «Скуратово заросло бурьяном и лопухами!»

Туляки: «Скуратово заросло бурьяном и лопухами!»

Жители тульского поселка пожаловались в редакцию Myslo на то, что у них никто не косит сорную траву вдоль улиц.

«Скуратово зарастает травой и лопухами, — пишут жители. — И так всё лето, каждый год. Мы сфотографировали только те улицы, по которым мы ходим, а Скуратово — большой поселок. В прошлом году писали в администрацию, так скосили только в сентябре…».

Жители прислали в редакцию фотографии заросших улиц.

Вот улица Шахтерская:

Улица Клубная:

Ул. Клубная, 1 — клумбы около администрации:

Ул. Шахтерская:

Ул. Шоссейная:

 

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