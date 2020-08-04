В тульском Заречье оштрафовали около 20 любителей «газонной» парковки

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Инспекторы проверили, насколько ответственно зареченские автомобилисты относятся к требованиям действующего законодательства. Работа по пресечению парковок на озелененных территориях усилена по поручению главы администрации Тулы Дмитрия Миляева.

В ходе рейда было составлено около двух десятков административных протоколов. Нарушителям предстоит заплатить штраф в 2000 рублей. Всего с начал года выявлено более 900 таких нарушений, общая сумма выписанных штрафов – более 600 тысяч рублей.

Василий Ростовцев – Парковка на озелененных территориях запрещена. Это административное правонарушение, предусмотренное ст. 8.15 Закона Тульской области «Об административных правонарушениях», – отметил начальник управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев. – Парковка на озелененных территориях запрещена как на муниципальной земле, так и на придомовой территории.

Согласно действующим городским Правилам благоустройства, озелененная территория – участки земли, на которых располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения.