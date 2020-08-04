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На каких улицах Тулы не будет электричества 5 августа

На каких улицах Тулы не будет электричества 5 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

Отключения в областном центре пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Демидовская, 54, 54/1 (автосервис), 56,
  • пр-т Ленина, 139-а, 145, 143, 149, 141, 143-в, 147 к. 1, 143-а, 143-б,
  • ул. Максимовского, 2,
  • ул. Галкина, 29, 31-а,
  • ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.),
  • ул. Грибоедова, 31-62,
  • ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Писемского, 14,
  • ул. Красина, 55,
  • ул. Нормандии Неман, 2-19,
  • Мясново, 12-й пр-д, 2-б, 2-в, 4, 4-а,
  • 6-й Полюсный пр-д, 18,
  • 10-й Полюсный пр-д, 14-34 (чётн.), 7-17 (нечётн.),
  • ул. Тихмянова, 1-м,
  • п. Ново-Скуратово, 1-а,  ул. Октябрьская, 1-10,
  • ул. Железнодорожная, 1-10; 1-й пр-д, 1-8.
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