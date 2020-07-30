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Пролетарский район Тулы на сутки останется без воды

Пролетарский район Тулы на сутки останется без воды

Это связано с подготовкой Медвенско-Осетровского водозабора к зиме.

«Тулагорводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на Медвенско-Осетровском водозаборе и подготовкой оборудования к зимнему сезону с 8.00 5 августа до 8.00 6 августа в Пролетарском районе Тулы, Венев-монастыре, д. Анишино, ул. Новой, с. Богоявленка будет прекращена подача холодного водоснабжения.

В Новомедвенском, микрорайоне Водный, Комарках, ЖК Молодежный, СНТ «Водник» и п. Молодежном будет понижено давление холодного водоснабжения. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Тула

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