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В Тульской области снижается уровень заболеваемости COVID-19
Фото из архива Myslo.

В Тульской области снижается уровень заболеваемости COVID-19

На прошедшей неделе показатель роста заболеваемости составил 0,31%.

На заседании регионального оперштаба заместитель главы тульского Роспотребнадзора Марина Безбородова доложила губернатору Алексею Дюмину о текущей эпидобстановке:

— За последнюю неделю зарегистрировано 213 новых случаев заболевания, что на 52 случая ниже уровня предыдущей недели. Темпы роста заболеваемости также снижаются. И если в двух предыдущих неделях этот показатель составлял 0,57% и 0,49%, то на прошедшей неделе он составил 0,31%. Коэффициент распространения инфекции не превышает 0,9.

По словам Безбородовой, общий уровень недельной заболеваемости внебольничной пневмонией снижается на протяжении пяти недель, и эта тенденция продолжается.

— На низком уровне сохраняется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Мы не превышаем эпидемиологический порог, он даже ниже на 30% для текущего периода времени.

Охват тестирования методом ПЦР составил 87,7 на 100 тысяч населения. Этот показатель ниже, чем предыдущие значения. На данном этапе это обусловлено снижением числа контактов в очагах, подлежащих обследованию, и числа госпитализированных лиц.

В двух МО области уже более трех недель не регистрируются лабораторно подтвержденные случаи коронавируса. Это Арсеньевский и Одоевский районы. В двух МО — более двух недель: Белевский и Чернский районы. И в трех МО случаи коронавируса не регистрируются в течение последней недели. Это Суворовский, Куркинский и Воловский районы, — заявила Марина Безбородова.

Сюжет: Коронавирус
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