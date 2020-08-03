Губернатор Тульской области указал на недоработки мусорных регоператоров

3 июля на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина были рассмотрены итоги работы по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) за первое полугодие 2020 года.

Алексей Дюмин напомнил, что с начала 2019 года Тульская область, как и другие регионы страны, перешла на новую систему обращения с отходами. Она была призвана повысить качество услуг для потребителей.

- По сравнению с предыдущими годами количество несанкционированных свалок резко сократилось. Это основной показатель результативности работы региональных операторов. Мы договаривались, что в течение первого года работы операторы полностью отладят свою работу на территории региона. Заканчивается третий год их работы, но сбои все равно случаются, хотя их быть уже не должно.

В качестве примера таких сбоев губернатор привел ситуацию, когда на контейнерной площадке предприимчивые люди выгружают мусор из газелей – и строительный мусор, и бревна с ветками. Были случаи, когда операторы сокращали количество своих мусоровозов на маршрутах и меняли регламент вывоза отходов. А в результате на площадках стояли переполненные мусором контейнеры.

И хотя налицо снижение количества обращений жителей по данному вопросу, жалоб по-прежнему многовато. В последнее время участились обращения от жителей Алексина и Узловского района.

- Так не пойдет! Узнаваемость Тульской области видна в российском и международном масштабе. Вы чего нас позорите? Вы обязаны выполнять подписанные соглашения. Пока я прошу дружелюбно и конструктивно – делайте выводы! Конечно, вы проводите много социальных проектов, спасибо вам за это, но главная ваша работа – чистота в регионе, – заявил губернатор, обращаясь к руководителям региональных операторов.

Юрий Панфилов, министр природных ресурсов и экологии Тульской области, привел итоги работы региональных операторов за 2019 год.

- Проведена замена контейнерного парка, установлено 21 тыс контейнеров, обустроено 879 контейнерных площадок, закуплено 160 единиц спецтехники, услугой охвачено 98% населения Тульской области. Число несанкционированных свалок сократилось на 60%. За весь 2019 год вывезено более 5,7 млн куб метров отходов. Тульская область начала одной из первых в стране создавать контейнерные площадки и их реестры. В этом году потребность в них будет закрыта во всех муниципалитетах. На эти цели из бюджета уже выделено 142 млн руб. Будет создано 2583 контейнерные площадки.

Благодаря налаженной системе за первые шесть месяцев 2020 года количество обращений граждан в сравнении с аналогичным периодом 2019 года сократилось на 42%. А количество несанкционированных свалок за этот период - на 38%.

В штатном режиме работали регоператоры в период режима повышенной готовности. Системных сбоев в работе не было. Но у этого периода, по словам министра, были свои особенности. Многие предприятия не работали, и, соответственно, не производили отходов – регоператоры делали перерасчет платы за услугу. В жилом секторе, наоборот, увеличился объем ТКО – на 14%. Но гражданам перерасчет за увеличившийся объем отходов компании не делали и продолжали предоставлять жителям области скидки на свои услуги, введенные по инициативе Алексея Дюмина. Их получают более 5300 многодетных семей и почти 6600 граждан, имеющих в собственности неиспользуемые жилые помещения. В период режима самоизоляции региональные операторы поддержали отдельные категории людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, они безвозмездно вывозили отходы при переоборудовании объектов под госпитали для пациентов с COVID-19.

Для оперативного мониторинга и контроля потоков ТКО в регионе создан интерактивный сервис - система позволяет отслеживать всю работу регоператоров, включая передвижение мусоровозов, визуально анализировать ситуацию с вывозов мусора по всему региону.

- Мониторинг и анализ работы региональных операторов выявил ряд проблемных точек. Первая - неправильно выполненный расчет объемов отходов, а, как результат, несоответствие количества контейнерных площадок потребностям и переполнение самих контейнеров. Вторая проблема – несвоевременная актуализация графиков вывоза отходов. Третья проблема – использование спецтехники, несопоставимой по размерам с проездами в жилом секторе, - перечислил министр.

По словам Панфилова, по итогам полугодия сделаны выводы, контроль за деятельностью региональных операторов усилит не только министерство, но и органы местного самоуправления.

- Эту технику представители регоператоров нам показывали и фронта, и с тыла. Мало того, что спецтехники нет в нужном количестве, а та, что есть, «убивает» наши многострадальные дворы. Мы работаем с регоператорами третий год, передвигаем контейнеры и площадки как фигуры в шахматах. Пора сделать ход конем! – заявил губернатор.

Генеральный директор ООО «МСК-НТ» Вадим Бамбозов сообщил, что летом в некоторых районах объем мусора значительно увеличился из-за наплыва дачников. У компании трудности с персоналом. Как следствие, уменьшилось количество мусоровозов, выходящих на линию. Да и ежедневного вывоза оказалось недостаточно по целому ряду контейнерных площадок. На встречах с руководителями администраций муниципалитетов были определены точки, где необходимо увеличить частоту вывоза.

- Важно уделять больше внимания тем районам, где в летний период традиционно увеличивается численность жителей. При необходимости оперативно корректировать графики, направлять дополнительные машины. Есть очевидные процессы, о них надо думать заранее, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что для Тулы вопрос вывоза мусора также остается актуальным. В городе немало кварталов частного сектора, где нет возможности установить контейнеры. Жители жалуются, что собранные бестарным способом отходы вывозятся с перебоями.

- Летом в жару скопление не вывезенных отходов – источник заразы! – подчеркнул губернатор.

Первый зам. генерального директора ООО «Хартия» Михаил Минчаков сообщил, что с июня скорректирован график вывоза мусора с отдельных улиц. Но это привело к его перенакоплению в некоторых точках сбора. Сейчас совместно с администрацией города график вывоза опять огткорректировали.

Еще одна проблема в сфере утилизации отходов – ветки после опиловки деревьев. Вообще по закону они не считаются твердыми коммунальными отходами. И спор между управляющими компаниями и регоператорами может быть бесконечным на этот счет – кому их убирать.

- Есть положительный пример. Муниципалитет подписал дополнительное соглашение с регоператором по утилизации веток. Например, «Хартия» пошла навстречу нам и убирает такой мусор в течение суток. Надо находить компромиссы, - заявил губернатор.

По словам представителей компаний, одна из причин проблемы в том, что не все контейнерные площадки оборудованы для сбора такого вида отходов. Ветки и крупногабаритный мусор зачастую лежат вне пределов площадки. И управляющим компаниям многоквартирных домов необходимо организовать работы по отдельному их накоплению.

- За полгода в регионе совершено 19 краж мусорных контейнеров, - добавил глава Тульского УМВД Сергей Галкин. Он предложил установить на контейнерных площадках камеры видеонаблюдения. С помощью камер можно будет отслеживать и наказывать тех, кто под покровом ночи вывозит на контейнерные площадки строительный мусор.

Обсудили на оперативке строительство инфраструктурных объектов. В частности, новый современный полигон с комплексом по переработке отходов в Туле планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года. В Дубенском районе уже создан мусоросортировочный комплекс, его мощность – 440 тыс. тонн/год. В этом году получена лицензия на обработку отходов. В ближайшее время комплекс начнет сортировку.

- Необходимо ускорить завершение проекта в Туле, чтобы со следующего года мы могли полноценно переходить на раздельный сбор отходов, - сказал Алексей Дюмин.



