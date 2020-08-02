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За сутки в Тульской области выявлено 28 случаев коронавируса

За сутки в Тульской области выявлено 28 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За сутки в Тульской области выявлено 28 случаев коронавируса, выздоровели 39 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии COVID-19 заразился 8379 житель региона. На данный момент выздоровел 6980 человек.

 

За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 70 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 649 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 850 870 случаев коронавируса, умерли 14 128 человек, выздоровели 650 173.

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