Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За сутки в Тульской области выявлено 28 случаев коронавируса, выздоровели 39 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии COVID-19 заразился 8379 житель региона. На данный момент выздоровел 6980 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 70 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 649 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 850 870 случаев коронавируса, умерли 14 128 человек, выздоровели 650 173.