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Тульская полиция провела рейд в Кондуках
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульская полиция провела рейд в Кондуках

Отдыхающим напомнили о правилах поведения.

Сотрудниками полиции проведены профилактические мероприятия на территории бывшего Ушаковского разреза (Романцевские горы) в деревне Кондуки.

Полицейские обращали особое внимание граждан на недопущение нарушений общественного порядка, проводили работу по выявлению и пресечению нарушений законодательства.

Кроме того, посетители охраняемой территории местного значения информировались о запрете на открытое разведение огня и важности своевременного сбора мусора.

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