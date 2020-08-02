Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.
Тульская полиция провела рейд в Кондуках
Отдыхающим напомнили о правилах поведения.
Сотрудниками полиции проведены профилактические мероприятия на территории бывшего Ушаковского разреза (Романцевские горы) в деревне Кондуки.
Полицейские обращали особое внимание граждан на недопущение нарушений общественного порядка, проводили работу по выявлению и пресечению нарушений законодательства.
Кроме того, посетители охраняемой территории местного значения информировались о запрете на открытое разведение огня и важности своевременного сбора мусора.
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