В деревне рядом с поселком Рассвет сгорел частный дом

Фото автора и очевидца происшествия.

Вечером 2 августа в деревне Татьево, которая находится рядом с поселком рассвет, загорелся частный дом. По словам очевидцев, дым от пожара было видно даже с ул. Рязанской.

На момент прибытия огнеборцев постройка полыхала открытым пламенем. К счастью, в момент возгорания людей в доме не было, поэтому обошлось без пострадавших. По словам соседей, хозяева жилища в настоящий момент находятся в Москве.

Причину возгорания предстоит установить специалистам.