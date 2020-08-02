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В деревне рядом с поселком Рассвет сгорел частный дом
Фото автора и очевидца происшествия.

В деревне рядом с поселком Рассвет сгорел частный дом

На месте происшествия работали пять пожарных расчетов.

Вечером 2 августа в деревне Татьево, которая находится рядом с поселком рассвет, загорелся частный дом. По словам очевидцев, дым от пожара было видно даже с ул. Рязанской.
 
 
На момент прибытия огнеборцев постройка полыхала открытым пламенем. К счастью, в момент возгорания людей в доме не было, поэтому обошлось без пострадавших. По словам соседей, хозяева жилища в настоящий момент находятся в Москве.
 
Причину возгорания предстоит установить специалистам.
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В деревне рядом с поселком Рассвет сгорел частный дом, Фото: 1
В деревне рядом с поселком Рассвет сгорел частный дом, Фото: 2
В деревне рядом с поселком Рассвет сгорел частный дом, Фото: 3
В деревне рядом с поселком Рассвет сгорел частный дом, Фото: 4
В деревне рядом с поселком Рассвет сгорел частный дом, Фото: 5
В деревне рядом с поселком Рассвет сгорел частный дом, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:35 +3
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