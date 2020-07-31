Тульские колледжи получили федеральные гранты на сумму более 97 млн рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Средства направят на создание новых мастерских в области информационных и коммуникационных технологий, сельского хозяйства и др.

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» Министерство просвещения РФ подвело итоги конкурсного отбора на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета на поддержку профессиональных образовательных организаций.

В конкурсном отборе участвовали 854 учреждения, победителями признаны 175. В том числе три тульских колледжа:

Донской колледж информационных технологий,

Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова,

Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова.

Общий размер грантов, выделенных тульским учреждениям, составляет 97,6 млн рублей.

Средства будут направлены на создание новых мастерских в области информационных и коммуникационных технологий, сельского хозяйства, промышленных и инженерных технологий.