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Тульские колледжи получили федеральные гранты на сумму более 97 млн рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские колледжи получили федеральные гранты на сумму более 97 млн рублей

Средства направят на создание новых мастерских в области информационных и коммуникационных технологий, сельского хозяйства и др.

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» Министерство просвещения РФ подвело итоги конкурсного отбора на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета на поддержку профессиональных образовательных организаций.

В конкурсном отборе участвовали 854 учреждения, победителями признаны 175. В том числе три тульских колледжа:

  • Донской колледж информационных технологий,
  • Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова,
  • Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова.

Общий размер грантов, выделенных тульским учреждениям, составляет 97,6 млн рублей.

Средства будут направлены на создание новых мастерских в области информационных и коммуникационных технологий, сельского хозяйства, промышленных и инженерных технологий.

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