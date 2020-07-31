Тульские колледжи получили федеральные гранты на сумму более 97 млн рублей
Средства направят на создание новых мастерских в области информационных и коммуникационных технологий, сельского хозяйства и др.
В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» Министерство просвещения РФ подвело итоги конкурсного отбора на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета на поддержку профессиональных образовательных организаций.
В конкурсном отборе участвовали 854 учреждения, победителями признаны 175. В том числе три тульских колледжа:
- Донской колледж информационных технологий,
- Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова,
- Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова.
Общий размер грантов, выделенных тульским учреждениям, составляет 97,6 млн рублей.
Средства будут направлены на создание новых мастерских в области информационных и коммуникационных технологий, сельского хозяйства, промышленных и инженерных технологий.