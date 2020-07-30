В Туле два лже-соцработника украли у пенсионерок более 300 тысяч рублей

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Советский районный суд вынес приговор местным жителям, которые выдавали себя за работников соцзащиты и обворовывали пенсионерок. 16 апреля они пришли к одной из потерпевших, чтобы получить с нее расписку за получение социальных услуг.

Пока мужчина отвлекал женщину, его напарница прошла в комнату и после непродолжительных поисков обнаружила накопления потерпевшей – 2600 долларов и 30 тысяч рублей.

Две недели спустя преступная парочка пришла к другой пожилой тулячке. Ей сообщили о необходимости обмена старых денежных купюр на новые. Попросив женщину принести одну из имеющихся у нее купюр, преступники увидели, где та хранит наличность. Дальше всё развивалось по старой схеме – пока мужчина отвлекал хозяйку разговорами, его подельница украла из квартиры 100 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба превысила 320 тысяч рублей, деньгами воры распорядились по своему усмотрению. Женщине назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима. Ее сообщник проведет в местах лишения свободы на два месяца дольше. Приговор не вступил в законную силу.