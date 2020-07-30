Выставка-конкурс «Тульское качество» в этом году пройдет в онлайн-формате

С 25 августа по 30 сентября в областном центре состоится конкурс «Лучшие товары и услуги Тульской области» в рамках традиционной выставки «Тульское качество». В этом году событие пройдет в онлайн-формате. Экспоненты смогут не только продемонстрировать свою продукцию широкому кругу общественности, но и принять участие в отборочном туре федеральной программы «100 лучших товаров России».

Выставка-конкурс «Тульское качество» проводится с 1998 года и давно зарекомендовала себя как эффективный инструмент формирования положительной репутации региональных предприятий, а также продвижения их продукции и услуг. В разное время в выставке-ярмарке участвовали: АО «Туламашзавод», ООО «Торговый дом БРАЕР», ООО «ПХ „Лазаревское“», ООО «Белевские сладости», ООО «Тульский завод светопрозрачных конструкций» и др.

Новые реалии диктуют новые правила. В этом году организаторы расширяют возможности выставки и выходят в онлайн.

Ю. М. Агафонов , президент Тульской торгово-промышленной палаты:

— О тульском качестве должен знать весь мир. Онлайн-инструменты позволяют это сделать гораздо быстрее и эффективнее. Значит, нужно их использовать и применять. Мы более 20 лет организуем и проводим выставку-конкурс «Тульское качество». Настало время выйти в онлайн. Ведь ни для кого уже не новость: если предприятия нет в интернете — его нет на рынке.

Обновленный формат выставки повлечет за собою обновление как среди экспонентов, так и среди посетителей выставки. Возможности виртуальных стендов позволяют раскрыть информацию о тульских производителях с самых разных сторон.

Посетители интернет-портала выставки смогут посмотреть видеоролики об организациях, получить онлайн-консультацию, изучить полный каталог услуг и даже связаться с производителем в любом удобном мессенджере или социальных сетях.

На каждом виртуальном стенде участников ждут уникальные предложения, которыми смогут воспользоваться только посетители онлайн-выставки «Тульское качество». И всё это не выходя из дома! Нужен только доступ в интернет.

Также в рамках мероприятия пройдет насыщенная деловая программа в гибридном онлайн- и офлайн-формате. На протяжении двух дней — 25 и 26 августа — экспоненты смогут пообщаться между собою и приглашенными гостями. Участники виртуальной выставки-ярмарки обсудят актуальные вопросы развития бизнеса, продвижения товаров и услуг, смогут наладить деловые контакты, найти партнеров и инвесторов.

У посетителей также будет возможность поближе познакомиться с отечественными производителями и убедиться в высоком качестве тульских товаров и услуг.

Организаторы выставки-конкурса «Тульское качество» — союз «Тульская торгово-промышленная палата», ФБУ «Тульский ЦСМ», тульское региональное отделение «Союза машиностроителей России». Мероприятие проходит при поддержке правительства Тульской области и администрации Тулы.