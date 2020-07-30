Тульский военкомат разыскивает родственников красноармейца

21-летний Алексей Юхашников погиб на фронте в феврале 1943 года.

Всех, кому известна какая-либо информация о родственниках воина, просят обратиться по адресу: ул. Чапаева, д. 140, к. 118. Телефон: 42-05-72.

Алексей Юхашников погиб 17 февраля 1943 года. Первичное место захоронения – Украинская ССР, Днепропетровская область, Павлоградский район, г. Павлоград.

Военный комиссариат города Тулы просит откликнуться родственников красноармейца Алексея Михайловича Юхашникова, 1922 года рождения, ранее проживавшего по адресу: г. Тула, ул. Заварная, 48.