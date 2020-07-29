Фото из архива Myslo.
В Туле из-за жары раздают питьевую воду: адреса
По прогнозам синоптиков, воздух сегодня прогреется до +32°С.
29 июля питьевую воду будут раздавать до 19.00 по следующим адресам:
- пр. Ленина/ул. Первомайская;
- пр. Ленина/ул. Советская;
- Красноармейский пр./ул. Фрунзе;
- ул. Марата/ул. Ложевая;
- ул. Октябрьская, ост. «Московская застава»;
- ул. М. Горького, д. 14;
- ул. Пузакова, д. 5;
- ул. Октябрьская, д. 9;
- ул. Смидович /ул. 9 Мая, д. 5;
- ул. Фрунзе, д. 5;
- ул. Кауля, д. 45;
- ул. Н. Руднева, д. 62.
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