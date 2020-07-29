В Тульской области пьяная женщина убила свою 92-летнюю родственницу

Фото: СУ СК РФ по Тульской области

В Ясногорске Тульской области Следственный комитет расследует обстоятельства гибели престарелой пенсионерки. В преступлении подозревается ее 42-летняя родственница. Женщине вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

— По предварительным данным, в ночное время 23 июля 2020 года в одном из дачных домов, расположенных в Ясногорском районе Тульской области, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 92-летней родственницей нанесла последней удары в область лица, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

От полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия 25 июля. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.