Где в Туле не будет света 30 июля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Металлургов, 33, 31, 37, 35, 39,
- ул. Приупская, 20, 21, 21-а,
- ул. Волкова, 2-а, 8, 6, 6-а,
- ул. Чаплыгина, 1, 3, 3-а, 5,
- ул. Оборонная, 96, 100, 98,
- ул. П. Алексеева, 12-62 (чётн.), 7-49 (нечётн),
- ул. М. Смирнова, 53-99 (нечётн.), 42-88 (чётн.), 70-а,
- пер. М. Смирнова, 1-21,
- ул. Пробная, 81-97 (нечётн.), 97-а, 104-126 (чётн.),
- ул. Гармонная, 1-21 (нечётн.), 1-а, 2-а, 2-14 (чётн.),
- ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.), 140-а,
- ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а,
- ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
- ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,
- пр-т Ленина, 49,
- ул. Пархоменко, 1-43, 2-38,
- ул. Головина, 1-12,
- ул. Леваневского, 1-9, 6, 4,
- ул. Шевченко, 13-а-15-а,
- ул. Циолковского, 14-18, 41, 43, 45, 49, 49-а, 51,
- ул. Клюева. 2-28, 1-37-а,
- ул. Демидовская, 54,
- пр-д Верхний,
- ул. Батищева, 2-14 (чётн.),
- пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8,
- пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а,
- пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),
- пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- пер. Агеева, 1-10,
- п. Горелки: 3-й Горельский пр-д, 3, 3-а, 9, 11, 17,
- ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.),
- ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
- ул. Мелиховская, 15, 17,
- пос. Комарки,
- п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-д, 1-16,
- 4-й Лихвинский пр-д, 1-37,
- пр-д Косой, 1-19,
- Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-111 (нечётн.),
- 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- 18-й пр-д, 4-20 (чётн.), 13, 15,
- ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 22-а, 2-22 (чётн.),
- ул. Кабакова, 38,
- 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- 2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
- 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
- 2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- 7-й Полюсный пр-д, 1-12,
- 6-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 1а-п, 2г, 2е, 3-33 (нечётн.),
- 1-й пр-д, 20-38 (чётн.), 31-49 (нечётн.),
- ул. Рогова, 2,
- ул. В. Краснослободская, 76,
- 11-й пр-д, 1-а-в, 2-в, 7-а, 1-7 (чётн.),
- 12-й пр-д, 1-в, 1-д, 3-7 (нечётн.), 8,
- 16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а, 5-25 (нечётн.),
- 17-й пр-д, 1-28,
- ул. Дружбы, 3, 5, 7, 11-15, 19-33 (нечётн.),
- Парашютный пр-д, 2-16, (чётн.), 9-15, (нечётн.), 3, 1-а-з,
- ул. Тихмянова, 1-а, 1-б, 2-а-г, 19-а, 10, 12, 4, 6, 16, 2-ж, 9,
- п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-24,
- 2-й пр-д, 1-10,
- ул. Станционная, 2-а, 3.
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