В Туле участковый составлял протоколы на невиновных

Полицейского уволили и оштрафовали на 130 тысяч рублей.

Зареченский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего участкового. Сотрудника полиции признали по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях).

Преступления были совершены 19 февраля и 29 апреля прошлого года. Рассчитывая повысить свои рабочие показатели, участковый сфальсифицировал четыре протокола, указав в них ложные сведения о распитии гражданами алкогольных напитков в общественных местах.

— Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.