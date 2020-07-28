Житель Одоева: «Нас лишили автосообщения с Тулой»
После закрытия автостанции в поселке билеты купить заранее невозможно, а другие маршруты проезжают мимо Одоева.
Как рассказал корреспондентам Myslo житель Одоева, в городе закрыли автостанцию, и теперь добираться до областного центра стало практически невозможно.
По словам мужчины, часть маршрутов перенесли на Одоевский автовокзал. А направление на Тулу закрыли вовсе. И теперь до областной столицы можно добраться только на проходящем рейсе из Арсеньево. Но часто этот маршрут приезжает уже заполненным, и просто проезжает мимо Одоева.
- Заранее билет купить невозможно. Надо просто стоять на остановке и ждать. Как быть? Как быть дачникам с сумками урожая? Как быть студентам осенью и зимой? – негодует житель Одоева.
В администрации Одоевского района корреспондентам Myslo рассказали, что уже подали заявку на выделение дополнительных маршрутов Одоев-Тула. А закрытая автостанция функционирует только как остановка – принимает и высаживает пассажиров. Купить билеты на автобусы в этом месте нельзя.
А в ответ на запрос, который мы направили в министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, нам ответили, что заявок на выделение дополнительных маршрутов Тула-Одоев со стороны администрации Одоевского района не поступало.
Но органы местного самоуправления Тульской области, а также компании-перевозчики могут направить заявку на открытие нового маршрута в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.
В министерстве нам рассказали, что у жителей остаются варианты, как добраться до Тулы.
- Автостанция Одоева, расположенная по адресу ул. Победы, д. 39Д, продолжает оставаться остановочным пунктом, где производится посадка и высадка пассажиров. Билеты продают водители подъезжающих автобусов. Доехать с остановочного пункта «а/в Одоев» до Тулы можно на следующих маршрутах:
|
№ п/п
|
№ марш-рута
|
Наименование маршрута
|
Вид регулярных перевозок (тариф)
|
Наименование перевозчика
|
1
|
168
|
Белев - Тула
|
нерегулируемый
|
ООО «Прогресс-авто»
|
2
|
216
|
Арсеньево -Тула (ч/з Крапивну)
|
нерегулируемый
|
ООО «Автоколонна №1288»
|
3
|
269
|
Арсеньево -Тула (ч/з Воскресенское)
|
нерегулируемый
|
ООО «Автоколонна №1288»
Также с 9 июля 2020 года от ИП Тычинин А.Е. в адрес министерства поступили заявки на включение автостанции в Одоеве, как пункта автобусного отправления, в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Тульской области:
|
№ п/п
|
№ маршрута
|
Наименование маршрута
|
Вид маршрута
|
Вид регулярных перевозок (тариф)
|
1
|
130
|
Одоев - Яхонтово
|
муниципальный
|
регулируемый
|
2
|
172
|
Одоев - Окороково
|
муниципальный
|
регулируемый
|
3
|
196
|
Одоев - Скобачево
|
муниципальный
|
регулируемый
|
4
|
199
|
Одоев - Ботвиньево
|
муниципальный
|
регулируемый