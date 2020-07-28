Житель Одоева: «Нас лишили автосообщения с Тулой»

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После закрытия автостанции в поселке билеты купить заранее невозможно, а другие маршруты проезжают мимо Одоева.

Как рассказал корреспондентам Myslo житель Одоева, в городе закрыли автостанцию, и теперь добираться до областного центра стало практически невозможно.

По словам мужчины, часть маршрутов перенесли на Одоевский автовокзал. А направление на Тулу закрыли вовсе. И теперь до областной столицы можно добраться только на проходящем рейсе из Арсеньево. Но часто этот маршрут приезжает уже заполненным, и просто проезжает мимо Одоева.

- Заранее билет купить невозможно. Надо просто стоять на остановке и ждать. Как быть? Как быть дачникам с сумками урожая? Как быть студентам осенью и зимой? – негодует житель Одоева.

В администрации Одоевского района корреспондентам Myslo рассказали, что уже подали заявку на выделение дополнительных маршрутов Одоев-Тула. А закрытая автостанция функционирует только как остановка – принимает и высаживает пассажиров. Купить билеты на автобусы в этом месте нельзя.

А в ответ на запрос, который мы направили в министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, нам ответили, что заявок на выделение дополнительных маршрутов Тула-Одоев со стороны администрации Одоевского района не поступало.

Но органы местного самоуправления Тульской области, а также компании-перевозчики могут направить заявку на открытие нового маршрута в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

В министерстве нам рассказали, что у жителей остаются варианты, как добраться до Тулы.

- Автостанция Одоева, расположенная по адресу ул. Победы, д. 39Д, продолжает оставаться остановочным пунктом, где производится посадка и высадка пассажиров. Билеты продают водители подъезжающих автобусов. Доехать с остановочного пункта «а/в Одоев» до Тулы можно на следующих маршрутах: