Где в Туле не будет электричества 29 июля

С 9 до 17 часов в среду будут обесточены следующие дома:

ул. Тульская, 8, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.),

ул. Болдина, 60-84 (чётн.), 88,

ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.),

ул. Серебровская, 89, 97,

пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,

ул. Московская, 13, 30,

пер. Московский, 6,

ул. Б. Гончары, 21-122,

ул. Штыковая, 204-228 (чётн.), 181-209 (нечётн.),

ул. Пузакова, 131-145 (нечётн.), 160, 34, 40, 42, 44, 46, 46-а, 151-а,

пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.),

ул. Шухова, 6, 6-б, 4, 2, 4-б, 4-а, 6-а, 14-а, 10-б, 12, 14, 19, 21,

ул. Каракозова, 65, 66,

ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,

ул. Немцова, 10,

ул. Кольцова, 1-а, 3-а,

ул. Баженова, 12, 14, 16,

ул. Луначарского, 92-126 (чётн.),

ул. Пороховая, 47, 41-а, 3-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 5-а, 7-а, 9-а, 17-а,

ул. Заварная, 2-24 (чётн.), 4-а, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 15, 16-б, 1, 11,

пер. Роговский, 24-30 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 18-а, 7-а, 7-б, 7-в, 10-б,

ул. Набережная Дрейера, 33 31,

ул. Штыковая, 2-28 (чётн.), 18-а, 3,

пер. Городской, 15-а, 15, 15-б, 17,

ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),

ул. Пархоменко, 43, 43-а,

Рабочий пр-д, 3-19 (нечётн.),

ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59, 61, 63, 65,

ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.),

ул. Академика Павлова, 67-75 (нечётн.),

ул. Щорса, 33-59 (нечётн.), 40-68 (чётн.),

ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 21-39 (нечётн.),

ул. Овражная, 26-а, 14-44 (чётн.),

ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечётн.), 20-32 (чётн.),

ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.),

ул. Рязанская, 1, 22,

ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.),

ул. Белобородова, 1-17,

пр-д Школьный, 28,

ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.),

ул. 3-я Гостеевская, 6, 7,

ул. 2-я Гостеевская, 11, 12,

ул. Академика Павлова, 143-163 (нечётн.),

ул. Водоохранная, 54, 55, 65

Мясново, 1-й пр-д, 1в, 1-27 (нечётн.), 2а-18а (чётн.),

2-й пр-д, 1, 1а-ж, 2а-г, 2-10, 10а-32 (чётн.), 5-23 (нечётн.),

ул. Кабакова, 22-32 (чётн.), 23, 29,

3-й пр-д, 1а-е, 1-9 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,

9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,

ул. Воздухофлотская, 48-54,

10-й пр-д, 21, 22,

11-й пр-д, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а,

12-й пр-д, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22,

10-й пр-д, 21, 22,

8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 54а, 19-53 (нечётн.), 53а,

п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),

5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а, 1-14,

9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28 (чётн.), 28-а,

1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),

Новорабочий пр-д 13-26, 40-50,

2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,

3-й Лихвинский пр-д, 17-41, 41-а (нечётн.), 18, 22-42 (чётн.),

4-й Лихвинский пр-д, 2-7.

ул. Самарская, 14, 3-а, 8, 10, 18, 22,

ул. Невская, 10, 19, 11,

ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7,

ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечётн.), 10-60 (чётн.), 26-а, 29, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а,

ул. Вятская, 2, 4,

ул. Тверская, 2, 5, 6, 13,

ул. Ярославского, 2-а, 7, 15, 4-28 (чётн.), 15-39 (нечётн.),

ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-б, 20,

ул. Казанская, 2,

пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.), 54-а,

9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.), 58-а,

10-й пр-д, 76, 91,

11-й пр-д, 88,

ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),

п. Северный: ул. Центральная, 1-40, 7-а,

д. Зимаровка.