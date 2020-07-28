В Туле ищут пропавшую пенсионерку

Пожилая женщина ушла из дома и не вернулась.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят туляков помочь в поисках 81-летней Надежды Павловны Королевой, которая 28 июля ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-каштановые, завязаны в пучок. Одежда: синяя кофта на пуговицах с длинным рукавом, чёрная юбка, чёрные ботинки, серая ажурная беретка. При себе коричневая сумка.