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В Туле ищут пропавшую пенсионерку

В Туле ищут пропавшую пенсионерку

Пожилая женщина ушла из дома и не вернулась.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят туляков помочь в поисках 81-летней Надежды Павловны Королевой, которая 28 июля ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-каштановые, завязаны в пучок. Одежда: синяя кофта на пуговицах с длинным рукавом, чёрная юбка, чёрные ботинки, серая ажурная беретка. При себе коричневая сумка.

Если вы видели пропавшую, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953) 427-55-33 или 112.

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вчера, в 22:25 0
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