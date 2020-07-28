В новомосковском СИЗО «отрицала» заработал себе ещё одно уголовное дело

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Осужденный не подчинился, когда сотрудник учреждения потребовал выйти из камеры для проверки.

Новомосковский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего осужденного, содержащегося в СИЗО № 4 УФСИН России по Тульской области.

Он обвиняется применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенном в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности.

По данным региональной прокуратуры, утром 29 апреля сотрудник СИЗО потребовал выйти из камеры для построения и проверки.

Заключенный отказался, а затем начал угрожать надзирателю и ударил его в грудь. Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд для рассмотрения по существу.