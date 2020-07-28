новости
новости
Регистрация
В новомосковском СИЗО «отрицала» заработал себе ещё одно уголовное дело
Фото: tass.ru

В новомосковском СИЗО «отрицала» заработал себе ещё одно уголовное дело

Осужденный не подчинился, когда сотрудник учреждения потребовал выйти из камеры для проверки.

Новомосковский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего осужденного, содержащегося в СИЗО № 4 УФСИН России по Тульской области.

Он обвиняется применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенном в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности.

По данным региональной прокуратуры, утром 29 апреля сотрудник СИЗО потребовал выйти из камеры для построения и проверки.

Заключенный отказался, а затем начал угрожать надзирателю и ударил его в грудь. Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд для рассмотрения по существу.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
СИЗОзаключенный ударил надзирателяуголовное делопрокуратура Тульской областипреступление
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Интерактивный музей роботов и технологий «Сфера будущего» приглашает туляков и гостей города!
Интерактивный музей роботов и технологий «Сфера будущего» приглашает туляков и гостей города!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.