Мошенничество на 102 млн рублей: Возбуждено 15 дел по факту махинаций с землей под Тулой
Аферисты разработали целую преступную схему.
— Сотрудниками подразделения экономической безопасности УМВД России по Тульской области в ходе оперативных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, члены которой подозреваются в преступлениях, связанных с незаконным выводом земельных участков из федеральной собственности, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
В полиции сообщили, что преступную схему разработали 35-летний туляк и его 58-летняя подельница — начальник архивного отдела
Далее участки межевали и регистрировали право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области на подконтрольных лиц.
После этого земли переоформляли на участников преступной группы, их ближайших родственников и третьих лиц.
21 июля 2020 года следственными органами УМВД России по Тульской области возбуждено 15 уголовных дел по фактам мошеннических действий.
Общий ущерб по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов, составил более 102 млн рублей. В настоящее время все земли возвращены в собственность государства.