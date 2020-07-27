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Мошенничество на 102 млн рублей: Возбуждено 15 дел по факту махинаций с землей под Тулой

Мошенничество на 102 млн рублей: Возбуждено 15 дел по факту махинаций с землей под Тулой

Аферисты разработали целую преступную схему.

— Сотрудниками подразделения экономической безопасности УМВД России по Тульской области в ходе оперативных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, члены которой подозреваются в преступлениях, связанных с незаконным выводом земельных участков из федеральной собственности, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В полиции сообщили, что преступную схему разработали 35-летний туляк и его 58-летняя подельница — начальник архивного отдела администрации МО Ленинский район. Они якобы подменяли в фондах хранения постановления глав сельских поселений Ленинского района на заранее изготовленные ими фиктивные документы о выделении подконтрольным им лицам земельных участков для ИЖС площадью от 1200 до 10000 кв. метров.

Далее участки межевали и регистрировали право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области на подконтрольных лиц.

После этого земли переоформляли на участников преступной группы, их ближайших родственников и третьих лиц.

21 июля 2020 года следственными органами УМВД России по Тульской области возбуждено 15 уголовных дел по фактам мошеннических действий.

Общий ущерб по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов, составил более 102 млн рублей. В настоящее время все земли возвращены в собственность государства.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:37 0
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