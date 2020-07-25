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Одоев - одно из ключевых мест в праздновании 500-летия Тульского кремля

Одоев - одно из ключевых мест в праздновании 500-летия Тульского кремля

Об этом заявил Алексей Дюмин, в своем поздравлении жителям поселка с годовщиной основания.

Губернатор Тульской области поздравил одоевцев с 640-й годовщиной основания поселка, которое жители отмечают 25 июля. Алексей Дюмин подчеркнул, что Одоев – один из древнейших населенных пунктов региона. Своим духовным и культурным наследием он славится уже больше шести веков .
 
«Здесь расположена одна из старейших православных святынь нашего региона – Рождество-Богородицкий Анастасов мужской монастырь. Одоевская земля – родина знаменитой Филимоновской игрушки. А сам рабочий поселок, некогда бывший неприступной крепостью на подступах к Москве, занимает одно из ключевых мест в проекте празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты», - говорится в поздравлении губернатора.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:02 +1
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