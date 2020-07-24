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Водоснабжение в Ясногорске полностью восстановлено
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Водоснабжение в Ясногорске полностью восстановлено

На устранение порыва водовода потребовалось три часа.

В 16.55 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области поступила информация о нарушении водоснабжения в Ясногорске. Из-за порыва водовода без воды осталось более 1200 домов.

Аварийно-восстановительные работы были завершены в 19.55, после чего коммунальщики приступили к заполнению системы водой. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

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