Водоснабжение в Ясногорске полностью восстановлено

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В 16.55 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области поступила информация о нарушении водоснабжения в Ясногорске. Из-за порыва водовода без воды осталось более 1200 домов.

Аварийно-восстановительные работы были завершены в 19.55, после чего коммунальщики приступили к заполнению системы водой. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.