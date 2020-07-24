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Жительница Узловой стащила мобильник у посетительницы кафе
Фото: ryazan.life

Жительница Узловой стащила мобильник у посетительницы кафе

Установить личность воровки помогли камеры видеонаблюдения.

В Узловой полицейские выясняют обстоятельства кражи, жертвой которой стала 35-летняя местная жительница. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что ночью потерпевшая отдыхала в одном из городских кафе, положила на барную стойку своей телефон и отвлеклась.

Увидев аппарат, другая посетительница заведения быстро забрала его и скрылась. Потерпевшая обратилась в полицию. Изучив записи с камер, сыщики выяснили, что кражу совершила 36-летняя неработающая местная жительница. Она была задержана и призналась в содеянном. Телефон вернули владелице.

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