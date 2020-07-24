В каких районах Тульской области самый грязный воздух

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За прошлый год объем вредных выбросов в атмосферу увеличился почти на 2,5%.

По данным выборочного федерального статистического наблюдения, в 2019 году выбросы в атмосферу вредных веществ организациями Тульской области составили 106,63 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим годом, эта цифра выросла почти на 2,5%.

На очистные сооружения поступило 733,81 тысяч тонн загрязняющих веществ, 99,1% из них обезврежено и 86% – утилизировано. Твердые вещества составили 7,8% от общего объема, газообразные и жидкие – 92,2%, из них оксид углерода – 59%, оксиды азота – 15,4%, диоксид серы – 4,7%. Более 84% вредных выбросов произвели обрабатывающие предприятия.

Больше всего вредных выбросов (59,2%) зафиксировано в Туле. Более 11% приходится на рабочий поселок Новогуровский, чуть больше 10% – на Новомосковск. 7% вредных выбросов попали в атмосферу на территории Щекинского района, 3,5% – в Алексине.

Также среди самых загрязненных муниципалитетов – Ефремов, Узловской и Воловский районы. В них было произведено от 1,5 до 1,9% всех вредных выбросов. В остальных муниципалитетах региона доля загрязнения составляет менее 1% от общего объема.