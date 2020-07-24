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В Тульской области внедрят интеллектуальную транспортную систему

В Тульской области внедрят интеллектуальную транспортную систему

Она включает видеонаблюдение, мониторинг параметров транспортных потоков, метеомониторинг, светофорное управление и др.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Тульская область вошла в число 22 регионов для пилотного внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Всего в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) поступило 56 заявок от 50 субъектов РФ.

На внедрение ИТС в регионах в 2020 году предусмотрено более 3,3 млрд рублей. Реализация региональной части программы запланирована на 2020 — 2024 годы.

ИТС внедряется в городах с численностью жителей свыше 300 тысяч человек.

- Внедрение интеллектуальной транспортной системы позволит снизить загруженность дорог и улучшит ситуацию с заторами в Туле и области. Система повысит безопасность пешеходов и автомобилистов. Даст им информацию о дорожной ситуации и оптимальных маршрутах, улучшит экологию. В конечном итоге все это также положительно скажется на комфортности проезда и качестве жизни в целом, — отметил губернатор Алексей Дюмин.

Система включает видеонаблюдение, мониторинг параметров транспортных потоков, метеомониторинг, светофорное управление, информирование участников дорожного движения с помощью динамических информационных табло и знаков переменной информации, мониторинг экологических параметров, весогабаритный контроль транспортных средств, контроль соблюдения ПДД и отслеживание общественного транспорта.

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