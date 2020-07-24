В Кимовске на почте работала, ходила в отпуск и уволилась «мертвая душа»

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В Кимовске Тульской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки Жебелевой, которая работала начальником одного из отделений почтовой связи. Ее обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как установил суд, в апреле 2018 года она, зная, что в отделении есть вакансия почтальона, фиктивно трудоустроила П. «Мертвая душа» на работу, конечно же, не приходила, а Жебелева при этом частично взяла на себя часть ее обязанностей.

Также женщина не забывала вносить в табель рабочее время, расписываться в платежных ведомостях и представлять соответствующие документы в бухгалтерию.

Кроме того, осенью прошлого года Жебелева составила от имени П. заявления на отпуска, получила и потратила за нее отпускные. Через некоторое время фигурантка написала от имени П. заявление на увольнение и получила положенные при этом деньги.

Своими преступными действиями женщина причинила АО «Почта России» материальный ущерб на сумму 12 тыс. 339 руб. (без учета налоговых выплат), который в период следствия был возмещен.

– С учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, которые суд признал исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, Жебелевой М.А. назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей, – сообщили Myslo в региональном Управлении Судебного департамента.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.