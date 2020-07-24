Оперативные мероприятия в центре Тулы: полиция задержала два автомобиля

Один из мужчин пристегнут наручниками к полицейскому.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 24 июля в Туле в проезде Тимирязева сотрудники полиции, значительная часть из которых одета в оперативную одежду и судя по всему являются оперативными работниками, задержали два автомобиля — «Мерседес» и «Ниссан». Также на месте находятся две полицейские машины.

На момент публикации новости, двое мужчин находятся у «Ниссана», один стоит рядом с «Мерседесом» и пристегнут наручниками к сотруднику полиции.

Движение частично перекрыто, поэтому по направлению к ул. Тимирязева возникла небольшая пробка.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили Myslo, что на данный момент на месте проводятся оперативные мероприятия, подробности которых сейчас рассказывать нельзя.