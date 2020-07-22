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Какие улицы Тулы останутся без света 23 июля

Какие улицы Тулы останутся без света 23 июля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

Работы пройдут с 9.00 до 17.00 по адресам:

  • ул. Гоголевская, 58, 60, 62,
  • ул. Тургеневская, 59,
  • ул. Жуковского, 58,
  • пр-д Пушкинский, 4-б, 4-а,
  • пр-т Ленина, 42, 40,
  • ул. Ф. Энгельса, 73, 77-а,
  • ул. Марата, 180, 120, 176, 178, 174,
  • пр-д Марата, 2, 4,
  • ул. Кирова, 159, 161-а, 153, 155, 157, 161, 149-а, 151-а, 153-а,
  • ул. Баженова, 2,
  • Загородный пр-д, 15, 3, 7, 7-а,
  • ул. Дементьева, 13, 11, 15, 17-а, 7,
  • ул. Кутузова, 4, 38-а, 43-б,
  • ул. Циолковского, 36-56, 60-74 (чётн.), 65-87 (нечётн.), 60-а, 61,
  • ул. Шевченко, 21, 27-37, 43-81 (нечётн.), 50-82 (чётн.), 58-а,
  • ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 12-а, 18,
  • ул. Лазо, 1-12,
  • ул. Котовского, 1-16,
  • ул. С. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 81, 83, 115,
  • ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 2-г,
  • ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
  • пер. Водоохранный, 15,
  • ул. Водоохранная, 37-53, 40-а, 44-в,
  • ул. 3-я Гостеевская, 1-5 (нечётн.), 4-8 (чётн.), 1-в,
  • ул. Демонстрации, 146-а, 148, 148-а, 150,
  • ул. Одоевская, 4-26 (чётн.), 3-а-31-а (нечётн.),
  • ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Газовая, 33-47 (нечётн.),
  • пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
  • ул. Ивана Франко, 23-41 (нечётн.), 12-36 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.),
  • ул. Щепкина, 20-50 (чётн.),
  • ул. Токарева, 26-46 (чётн.),
  • ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-235 (нечётн.),
  • ул. Железнодорожная, 11,
  • ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
  • ул. Галкина, 237,
  • ул. Красина, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • Мясново: п. Лихвинка: 1-й Лихвинский пр-д, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.), 8-а, 14-а,
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 19-43 (нечётн.), 41-а, 37-а, 22-42 (чётн.),
  • ул. Дружбы, 3, 5, 7, 11-15, 19-33 (нечётн.),
  • ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 25-33, 31-а, 39 (нечётн.),
  • Парашютный пр-д, 2-16, 22-34 (чётн.), 9-15, 21-27 (нечётн.), 3, 1-а-з,
  • ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 11-19 (нечётн.), 1-а, 1-б, 2-а-г, 19-а, 10, 12, 4, 6, 16, 2-ж, 9,
  • 15-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-14, 14-а (чётн.),
  • 13-й пр-д, 3, 8,
  • 5-й Полюсный пр-д, 28, 30-а, 32, 51, 35-47 (нечётн.),
  • 17-й пр-д, 28, 29, 30,
  • 16-й пр-д, 24, 27,
  • 18-й пр-д, 66-92 (чётн.), 78-а, 45-б, 51-б, 51-а, 39-71 (нечётн.),
  • 7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51,
  • ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 28-а, 25-67 (нечётн.),
  • ул. Чмутова, 84, 88,
  • ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 2-а, 2-б, 1-43 (нечётн.),
  • 4-й Клинской пр-д, 1-12, 8-а,
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 4-а, 14-а, 14-б, 4-14,
  • ул. Казанская, 2,
  • ул. Ярославского, 5, 7,
  • ул. Сафонова, 1-23,
  • п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-24,
  • 2-й пр-д, 1-10,
  • ул. Станционная, 2-а, 3.
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