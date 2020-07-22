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Тульская областная больница возвращается к плановой работе
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульская областная больница возвращается к плановой работе

В медучреждении возобновилось оказание плановой и экстренной помощи пациентам.

В крупнейшей больнице региона приступили к проведению плановых операций и приему пациентов с хроническими заболеваниями. В конце апреля девятиэтажное здание главного корпуса больницы перепрофилировали под инфекционный госпиталь.

За время работы с COVID-пациентами в стационаре успешно вылечились более 2500 туляков. Сейчас хирургическое, кардиологическое, неврологическое, ожоговое, урологическое, офтальмологическое и другие отделения больницы вернулись в привычный режим работы. 570 коек готовы к приему пациентов по плановым или экстренным показаниям.

– Отделения больницы загружены на 45%, продолжается плановая и экстренная госпитализация. Прежде чем приступить к приему пациентов, мы провели двойную дезинфекцию всех поверхностей. Все сотрудники больницы дважды сдали тест на коронавирус, – рассказала главврач учреждения Анна Савищева.

Одним из первых вновь приняло пациентов отделение неотложной кардиологии, где оказывают экстренную помощь при инфаркте. Отделение рассчитано на 30 коек, ежегодно здесь лежат около 1300 жителей региона. Первая пациентка уже идет на поправку: 64-летней жительнице Каменского района проведена коронарография со стентированием коронарных артерий.

Возобновило прием пациентов и хирургическое отделение на 50 коек. Ежегодно здесь выполняется более 1000 различных вмешательств при патологии органов брюшной полости. Во время пандемии врачи отделения, которые в полном составе перешли на работу в инфекционный госпиталь,  выполнили порядка 150 операций covid-пациентам. Продолжались консультации в областном диагностическом центре и выезды  врайонные больницы.

Возвращается к плановой работе лаборатория областной больницы. В начале пандемии ее сотрудники в кратчайшие сроки отработали методику проведения исследований на коронавирус, адаптировали оборудование, подготовили помещения к работе в условиях «грязной» зоны. С марта по июнь при круглосуточном режиме работы лаборатория по ряду направлений выполнила такое же количество исследований, что и за весь прошлый год. Сейчас там возобновились клинические, биохимические  и бактериологические исследования. 

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вчера, в 22:28 +4
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