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Где в южной части Тулы можно получить воду бесплатно: список адресов

Где в южной части Тулы можно получить воду бесплатно: список адресов

Раздача воды будет организована с 8.00 до 21.00.

Ранее Myslo сообщал о масштабном отключении воды в южной части Тулы из-за ремонтных работ. Напомним, водоснабжения не будет сутки с 8:00 22 июля до 8:00 23 июля.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жителям бесплатно раздадут питьевую и техническую воду. Публикуем список адресов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 08.00 до 21.00

  • Скуратовский микрорайон, д. 8
  • П. Менделеевский, ул. Ленина, 19. 08.00-11.00; 14.00-17.00
  • Перекресток пр. Ленина и ул. Академика Павлова в р-не рынка «Салют». 11.00-14.00; 17.00-21.00
Советский территориальный округ

Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 08.00 до 21.00

  • пр. Ленина, д. 74-76
  • ул. Болдина, д. 104 («Славянский бульвар»)
Привокзальный территориальный округ

Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 08.00 до 21.00

  • Ул. Макаренко 9-Б (магазин «Прогресс»)
  • п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец)
Адреса выдачи питьевой воды

Адреса размещения киосков время работы с 08.00 до 20.00

Проспект Ленина, д. 131

Проспект Ленина, д. 143

Генерала Маргелова, д. 1

Серебровская, д. 22

Серебровская, д. 16

Новомосковская, д. 11

Циолковского, д. 5

Н. Руднева, д. 72

Н. Руднева, д. 53

Пр. Ленина, 74а

Седова, 2

Михеева, 8

 

По всем возникающим вопросам туляков просят обращаться на телефоны городской единой дежурно-диспетчерской службы: 47−20−34, 47−20−37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона) — служба работает круглосуточно.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 09:38 0
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