Где в южной части Тулы можно получить воду бесплатно: список адресов
Раздача воды будет организована с 8.00 до 21.00.
Ранее Myslo сообщал о масштабном отключении воды в южной части Тулы из-за ремонтных работ. Напомним, водоснабжения не будет сутки с 8:00 22 июля до 8:00 23 июля.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жителям бесплатно раздадут питьевую и техническую воду. Публикуем список адресов.
Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 08.00 до 21.00
- Скуратовский микрорайон, д. 8
- П. Менделеевский, ул. Ленина, 19. 08.00-11.00; 14.00-17.00
- Перекресток пр. Ленина и ул. Академика Павлова в р-не рынка «Салют». 11.00-14.00; 17.00-21.00
Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 08.00 до 21.00
- пр. Ленина, д. 74-76
- ул. Болдина, д. 104 («Славянский бульвар»)
Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 08.00 до 21.00
- Ул. Макаренко 9-Б (магазин «Прогресс»)
- п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец)
Адреса размещения киосков время работы с 08.00 до 20.00
Проспект Ленина, д. 131
Проспект Ленина, д. 143
Генерала Маргелова, д. 1
Серебровская, д. 22
Серебровская, д. 16
Новомосковская, д. 11
Циолковского, д. 5
Н. Руднева, д. 72
Н. Руднева, д. 53
Пр. Ленина, 74а
Седова, 2
Михеева, 8
По всем возникающим вопросам туляков просят обращаться на телефоны городской единой дежурно-диспетчерской службы: 47−20−34, 47−20−37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона) — служба работает круглосуточно.