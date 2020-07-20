Южная часть Тулы останется на сутки без воды

На Масловско-Песоченском водозаборе снова плановые работы. Специалисты готовят его к работе в зимних условиях.

Как сообщает «Тулагорводоканал», с 8.00 22 июля на сутки будет прекращена подача холодной воды:

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,

в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

в д. Гостеевка,

на Новомосковском шоссе,

в районе Зеленстроя,

на Косой Горе, в Менделеевском, Басово-Прудном, Старо-Басово, Скуратовских поселках, д. Варваровка, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны, в Берниках, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово.

В Мясново, п. Рассвет, п. Иншинском, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово будет пониженное давление холодного водоснабжения.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Напомним, ранее специалисты «Тулагорводоканала» сообщали, что 22 июля последний раз в этом году будет плановая остановка Масловско-Песоченского водозабора. По крайней мере, плановая.