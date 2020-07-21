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Тулякам расскажут о профилактике вирусного гепатита

Тулякам расскажут о профилактике вирусного гепатита

Прямой эфир состоится в официальной группе регионального минздрава «ВКонтакте».

В среду, 22 июля, в 12.00, в официальном аккаунте минздрава Тульской области во «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы туляков ответит заместитель главного врача Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Елена Ломовцева.

Врач расскажет о причинах, диагностике, вакцинации и лечении вирусного гепатита, а также об осложнениях, к которым он приводит. Трансляция приурочена ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля.

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