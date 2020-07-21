В Туле на ул. Демонстрации вновь введут ограничения движения

Из-за ремонта дороги в Туле по улице Демонстрации запретят остановку и стоянку, ограничат движение всех видов транспорта:

22 июля с 8.00 до 22.00 23 июля на участке от ул. Лейтейзена до ул. Ленина;

на участке от ул. Лейтейзена до ул. Ленина; 24 июля с 8.00 до 22.00 25 июля на участке от ул. Фрунзе до ул. Халтурина.

На это время движение автобусов маршрутов № № 12, 55 будет осуществляться по измененной схеме: