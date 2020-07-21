новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Демонстрации вновь введут ограничения движения

В Туле на ул. Демонстрации вновь введут ограничения движения

Будьте внимательны.

Из-за ремонта дороги в Туле по улице Демонстрации запретят остановку и стоянку, ограничат движение всех видов транспорта:

  • 22 июля с 8.00 до 22.00 23 июля на участке от ул. Лейтейзена до ул. Ленина;
  • 24 июля с 8.00 до 22.00 25 июля на участке от ул. Фрунзе до ул. Халтурина.

На это время движение автобусов маршрутов № №  12, 55 будет осуществляться по измененной схеме:

  • № 12 (Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»): ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе.
  • № 55 (Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново)): ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Первомайская — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:45 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ограничение движенияремонт дороги

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из ТЦ «Утюг» в Туле эвакуировали людей
Из ТЦ «Утюг» в Туле эвакуировали людей
Молодежное пространство «Газон» возвращается на открытый воздух: что ждет туляков
Молодежное пространство «Газон» возвращается на открытый воздух: что ждет туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.