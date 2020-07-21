В Туле на ул. Демонстрации вновь введут ограничения движения
Будьте внимательны.
Из-за ремонта дороги в Туле по улице Демонстрации запретят остановку и стоянку, ограничат движение всех видов транспорта:
- 22 июля с 8.00 до 22.00 23 июля на участке от ул. Лейтейзена до ул. Ленина;
- 24 июля с 8.00 до 22.00 25 июля на участке от ул. Фрунзе до ул. Халтурина.
На это время движение автобусов маршрутов № № 12, 55 будет осуществляться по измененной схеме:
- № 12 (Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»): ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе.
- № 55 (Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново)): ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Первомайская — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова.
Другие статьи по темам
Место