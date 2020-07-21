Молодежное пространство «Газон» возвращается на открытый воздух: что ждет туляков

С 21 июля мероприятия в рамках проекта будут проходить в оффлайн-режиме.

Уже сегодня на территории Казанской набережной состоится фитнес на «Газоне», а также пройдет проект «Языковая среда».

В 17.00 педагоги школы «Joy School» проведут «Путешествие вокруг света за 30 дней» на занятии по английскому языку, а в 18.00 Ирина Мокшина из спортивной школы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика» проведет занятие по стретчингу.

Всех желающих приглашают попробовать свои силы в растяжке, задать вопросы профессионалу своего дела, а также потренировать свои знания по английскому языку.