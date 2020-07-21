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Молодежное пространство «Газон» возвращается на открытый воздух: что ждет туляков

Молодежное пространство «Газон» возвращается на открытый воздух: что ждет туляков

С 21 июля мероприятия в рамках проекта будут проходить в оффлайн-режиме.

Уже сегодня на территории Казанской набережной состоится фитнес на «Газоне», а также пройдет проект «Языковая среда».
 
В 17.00 педагоги школы «Joy School» проведут «Путешествие вокруг света за 30 дней» на занятии по английскому языку, а в 18.00 Ирина Мокшина из спортивной школы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика» проведет занятие по стретчингу.
 
Всех желающих приглашают попробовать свои силы в растяжке, задать вопросы профессионалу своего дела, а также потренировать свои знания по английскому языку.
 
Напоминаем, что для участия в этих мероприятиях необходима предварительная регистрация.
 
Подробную информацию вы можете найти на официальных страницах пространства во «ВКонтакте», Instagram, а также на Тульском информационном портале.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:28 +1
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