В Тульской области зарегистрировано 12 случаев бешенства

С января по июль в 7 районах Тульской области зарегистрировано 12 случаев лабораторно подтвержденного бешенства у домашних и диких животных. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Заболевших бешенством людей вылечить нельзя, основной способ предотвратить болезнь – своевременно обратиться к врачу и получить курс вакцинации. Обратиться за медицинской помощью необходимо сразу же после контакта с животным – иммунизация, начатая в течение суток после укуса, поможет своевременно сформировать иммунитет к болезни.

Прививки против бешенства людям проводятся бесплатно, применяется вакцина, которая практически не дает осложнений. Нужно 6 инъекций: в день обращения, затем на 3, 7, 14, 30 и 90 день. Терапия может быть прекращена, если укусившее человека животное остается здоровым спустя 10 дней наблюдения.

Основные правила профилактики бешенства: