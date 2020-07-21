В Тульской области зарегистрировано 12 случаев бешенства
Опасное заболевание выявлено в семи районах региона.
С января по июль в 7 районах Тульской области зарегистрировано 12 случаев лабораторно подтвержденного бешенства у домашних и диких животных. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Заболевших бешенством людей вылечить нельзя, основной способ предотвратить болезнь – своевременно обратиться к врачу и получить курс вакцинации. Обратиться за медицинской помощью необходимо сразу же после контакта с животным – иммунизация, начатая в течение суток после укуса, поможет своевременно сформировать иммунитет к болезни.
Прививки против бешенства людям проводятся бесплатно, применяется вакцина, которая практически не дает осложнений. Нужно 6 инъекций: в день обращения, затем на 3, 7, 14, 30 и 90 день. Терапия может быть прекращена, если укусившее человека животное остается здоровым спустя 10 дней наблюдения.
Основные правила профилактики бешенства:
- Своевременно вакцинировать от бешенства домашних животных.
- Не вступать в контакт с дикими животными (лисами, ежами, енотами, барсуками), появившимися на даче, на улице, в огороде или во дворе.
- Обо всех случаях появления диких животных на улицах и во дворах домов населенного пункта, об укусах ими собак и других домашних животных сообщать в ветеринарную службу.
- Люди, пострадавшие в результате контактов с животными, должны как можно скорее обратиться за медицинской помощью для проведения курса антирабических прививок.