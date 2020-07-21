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В Тульской области зарегистрировано 12 случаев бешенства

В Тульской области зарегистрировано 12 случаев бешенства

Опасное заболевание выявлено в семи районах региона.

С января по июль в 7 районах Тульской области зарегистрировано 12 случаев лабораторно подтвержденного бешенства у домашних и диких животных. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Заболевших бешенством людей вылечить нельзя, основной способ предотвратить болезнь – своевременно обратиться к врачу и получить курс вакцинации. Обратиться за медицинской помощью необходимо сразу же после контакта с животным – иммунизация, начатая в течение суток после укуса, поможет своевременно сформировать иммунитет к болезни.

Прививки против бешенства людям проводятся бесплатно, применяется вакцина, которая практически не дает осложнений. Нужно 6 инъекций: в день обращения, затем на 3, 7, 14, 30 и 90 день. Терапия может быть прекращена, если укусившее человека животное остается здоровым спустя 10 дней наблюдения.

Основные правила профилактики бешенства:

  1. Своевременно вакцинировать от бешенства домашних животных.
  2. Не вступать в контакт с дикими животными (лисами, ежами, енотами, барсуками), появившимися на даче, на улице, в огороде или во дворе.
  3. Обо всех случаях появления диких животных на улицах и во дворах домов населенного пункта, об укусах ими собак и других домашних животных сообщать в ветеринарную службу.
  4. Люди, пострадавшие в результате контактов с животными, должны как можно скорее обратиться за медицинской помощью для проведения курса антирабических прививок.
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