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Тульская семья спасла детеныша косули

Тульская семья спасла детеныша косули

Супруги Оксана и Роман Яскевич увидели ослабленного зверька в лесу и решили выходить несчастного.

- Несколько дней назад мы с мужем поехали в лес за грибами — недалеко от деревни Тургенево Чернского района, буквально на границе Тульской и Орловской областей. Под березой я нашла слабенькую косульку, — рассказала корреспонденту Myslo Оксана Леонидовна.

Семья решила приютить малыша, отвезли его в деревню. Он был голодный, беспомощный, поначалу даже не поднимал голову.

Пять дней зверька откармливали молоком. Как только он стал ходить, для него обустроили небольшой вольер.

- Каждый день ездили с ним гулять в лес. Дети ему даже кличку дали — Бэбик, — говорит Оксана Яскевич.


 

Когда малыш окреп, попробовали пристроить его в зооуголок в Центральном парке Тулы. Отправлять Бэбика одного в лес семья не решилась.

- Мы его выходили, он стал резвенький. Валерия, моя дочка, очень просила оставить его еще на неделю. Но вчера мы его отвезли в Белоусовский парк. Специалисты осмотрели его, сказали, жить будет! 

Отправят ли косулю впоследствии на волю, будут решать работники зооуголка. 

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:30 +29
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