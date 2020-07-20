Тульские школьники нашли в Северном Ледовитом океане новый остров

Фото: vokrugsveta.ru

Он расположен в заливе у ледника Вилькицкий Южный возле архипелага Новая Земля.

Межрегиональная школьная проектная группа «Рисксат» при поддержке института № 6 «Аэрокосмический» Московского авиационного института обнаружила новый остров в заливе у ледника Вилькицкий Южный Северного острова архипелага Новая Земля. Открытие удалось сделать благодаря изучению спутниковых снимков.

Остров образовался 9 июля 2020 года после обрушения ледяной перемычки, соединявший остров с отступавшим ледником Вилькицкий Южный. Площадь нового острова – более 5 га, высота (вместе с оставшимся ледяным покровом) – 12-27 метров.

Остров откололся от ледника прямо на глазах юных исследователей, во время просмотра спутниковых изображений. В проектную группу «Рисксат» входят школьники 9-11 классов из Тулы, Венёва, Троицка, Дедовска, Санкт-Петербурга, Гатчины и Якутска.