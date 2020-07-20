новости
новости
Регистрация
Тульские школьники нашли в Северном Ледовитом океане новый остров
Фото: vokrugsveta.ru

Тульские школьники нашли в Северном Ледовитом океане новый остров

Он расположен в заливе у ледника Вилькицкий Южный возле архипелага Новая Земля.

Межрегиональная школьная проектная группа «Рисксат» при поддержке института № 6 «Аэрокосмический» Московского авиационного института обнаружила новый остров в заливе у ледника Вилькицкий Южный Северного острова архипелага Новая Земля. Открытие удалось сделать благодаря изучению спутниковых снимков.

Остров образовался 9 июля 2020 года после обрушения ледяной перемычки, соединявший остров с отступавшим ледником Вилькицкий Южный. Площадь нового острова – более 5 га, высота (вместе с оставшимся ледяным покровом) – 12-27 метров.

Остров откололся от ледника прямо на глазах юных исследователей, во время просмотра спутниковых изображений. В проектную группу «Рисксат» входят школьники 9-11 классов из Тулы, Венёва, Троицка, Дедовска, Санкт-Петербурга, Гатчины и Якутска.

Интервью с тулячкой Полиной Исаковской, принимавшей участие в исследовании, читайте в ближайшее время на Myslo.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:17 +1
Другие статьи по темам
Событие
научное открытиеСеверный Ледовитый океанновый островледникинаучное исследование
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские театры откроют сезон 2 сентября
Тульские театры откроют сезон 2 сентября
Как будет выглядеть фондохранилище художественного музея в Туле
Как будет выглядеть фондохранилище художественного музея в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.