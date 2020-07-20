Союз машиностроителей России, ТОЗ и журналисты Тулы: «Будем работать вместе и на результат»

В этот раз члены общероссийской общественной организации, пул журналистов, представители пресс-служб и гости мероприятия собрались на Тульском оружейном заводе, старейшем оружейном предприятии России с богатейшей историей, великими именами и уникальной продукцией.

В рамках знакомства с промышленными площадками, перед началом совещания гостям показали производства дочерних предприятий оружейного завода: «Оружейная фирма «Левша-Т», «ТОЗ-Метиз», «ТОЗ-Пластик», «ТОЗ-Инструмент», «ТОЗ-Энерго», «ТОЗ-Робототехника». Все они молодые, но очень амбициозные и уже очень успешные.

Так, на предприятии «Левша-Т» журналистам показали охотничье и спортивное оружие, а также действующие миниатюрные модели револьвера Наган, пистолета-пулемета системы Шпагина, винтовки Мосина, пулемета Дегтярева.

АО «ТОЗ-Метиз» специализируется на производстве высокоточного крепежа, способного учесть все жесткие требования предприятий оборонного сектора.

ООО «ТОЗ-Пластик» изготавливает изделия из полимерных композитных материалов. Первое направление их работы – намотка материалов, посредством которой получаются стеклопластиковые трубы различных конфигураций и размеров. Второе направление – формовка, с помощью нее изготавливаются ящики, корпуса электротехнических приборов, а также бэби-боксы для транспортировки на вертолете тяжелобольных новорожденных.

ООО «ТОЗ-Энерго» оказывает услуги по теплоснабжению и передаче электроэнергии, а также предоставляет коммунальные услуги населению по отоплению и горячему водоснабжению.

ООО «ТОЗ-Робототехника занимается проектированием и производством роботизированных технологических комплексов и линий для крупных заказчиков. Предприятие работает на пищевую, фармацевтическую, атомную промышленность, машино- и автомобилестроение и т. д.

После знакомства с Тульским оружейным заводом состоялось совещание рабочей группы Тульского регионального отделения «Союз машиностроителей России», на котором шла речь об итогах работы за первое полугодие и о планах на вторую половину 2020 года. Союз представляет интересы около трех миллионов работников. Его главная цель – поднять машиностроительный комплекс на новый уровень.

- В течение пяти месяцев 2020 года тульский Союзмаш занимал лидирующие позиции в России среди 75 организаций - говорит первый заместитель председателя Тульского РО «СоюзМаш России», генеральный директор АО «Тулаточмаш» Владимир Филиппов. – По итогам июня у нас второе место. Но главное – слаженность работы членов общественной организации ради развития региональной экономики, увеличения количества ее точек рост, укрепления обороноспособности страны.

Константин Данилов, руководитель Тульского регионального отделения Госкорпорации «Ростех», подчеркнул, что несмотря ни на что мы должны соблюдать заведенные традиции:

– Праздник День Победы мы провели в условиях пандемии. Парад Победы был проведен 24 июня, как и в 1945 году. Большое спасибо всем коллективам, которые участвовали в подготовке этого Парада. И на Красной площади в Москве, и на площади Ленина в Туле участвовала техника наших предприятий. Наш исторический долг мы выполнили с честью. И у нас впереди еще целый ряд замечательных событий: юбилей завода «Сплав», юбилей «Тулаточмаша», большая праздничная программа, которая будет посвящена 500-летию Тульского кремля и Дню оружейника.

Координатор Тульского РО СоюзМаш Ольга Чернецова рассказала о спецпроектах, которые сейчас реализуются на территории тульского региона:

– Это международный проект «Инженеры Победы», в рамках которого предприятия могут рассказать о том, какие подвиги совершали их сотрудники в годы Великой Отечественной войны. Еще одно важное для нас мероприятие – «Неделя без турникетов». Оно профориентационное и проводится ежегодно. В связи со сложившейся эпидобстановкой, в этом году мероприятие пройдет в новом онлайн формате.

По завершении совещания Илья Курилов, генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод» резюмировал:

- Тульский оружейный завод как член ООО «Союз машиностроителей России» приложит все усилия, чтобы наше общее дело процветало.