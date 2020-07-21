Переносы концертов в Тульской области: обновленная информация
В России продолжается поэтапное снятие ограничений, поэтому мы публикуем актуальную информацию о перенесенных мероприятиях.
Часть событий идет без точных дат переноса.
Режим работы Городского концертного зала:
- Спектакль «Не в свои сани не садись» переносится на 13 ноября.
- Концерт Алексея Брянцева переносится на 4 сентября.
- Концерт Тамары Гвердцители переносится на 6 декабря.
- Андрей Норкин — концерт перенесен на 24 октября.
- Спектакль «Папа» будет перенесен на 19 ноября.
- Спектакль «Спасатель» перенесен на 3 октября.
- Концерт Лены Василек будет перенесен на 27 октября.
- Концерт Сергея Пенкина переносится на 29 октября.
- Спектакль «Кошки в городе» перенесен на 31 октября.
- Спектакль «Любовь и голуби» переносится на 22 ноября.
Режим работы Тульской филармонии:
- Концерт российского квартета саксофонистов переносится на другую дату. Точная информация появится позднее.
- Концерт «Реквием Моцарта» под руководством Ярослава Тимофеева (OQJAV) переносится на другую дату. Точная информация появится позднее.
- Концерт Ольги Невской и Сергея Петрищева переносится на 20 ноября.
- Концерт «Илья ЮДИЧЕВ. «Лебединая верность» перенесен на другую дату. Точная информация появится позднее.
Режим работы Backstage:
- Концерт «Черного обелиска» и гр. ARDA переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
- Концерт Доры переносится на 12 сентября.
- Концерт Ольги Арефьевой будет перенесен на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
- Концерт группы «Сколот» перенесен на 15 октября.
- Концерт SLIMUS перенесен на 2 октября.
- Концерт Нейромонаха Феофана переносится на 10 октября.
Режим работы Concert Hall:
- Концерт Мари Краймбрери переносится на 18 сентября.
- Концерт Остапа Альтмана отменен.
- Концерт «Касты» переносится на 29 ноября.
- Концерт группы «Ундервуд» переносится на 16 сентября.
- Концерт Lumen переносится на 28 ноября.
- Концерт «Пилота» переносится на 2 октября.
- Концерт Morgenshtern переносится на 27 сентября.
- Концерт Mgzavrebi переносится на 29 ноября.
Режим работы ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА «М2»:
- Концерт группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» перенесен на 12 декабря.
- Концерт Веры Снежной перенесен на 14 ноября.
- Концерт дуэта «Заточка» перенесен на 12 сентября.
- Концерт группы «Революция» переносится на 19 сентября.
- Концерт группы «Игра» перенесен на 26 сентября.
- Концерт группы «Калевала» переносится на 3 октября.
«Типография» и «Октава» открыты для гостей.
Тульский экзотариум подготовил для посетителей новые экспозиции.
Театр юного зрителя и тульский театр «Эрмитаж» ведут онлайн-трансляции спектаклей.
Музей-заповедник «Куликово поле» и Музей оружия также возобновили работу.
Музыкальный фестиваль «Дикая мята» переносится на 2021 год.
«Гонка героев» пройдет 5 сентября.
Если вы приобрели билеты на вышеобозначенные мероприятия, а неопределенность дат не устраивает, то для возврата денежных средств необходимо обратиться в офис «Слободы». При себе иметь паспорт и билет.