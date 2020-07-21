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Переносы концертов в Тульской области: обновленная информация

Переносы концертов в Тульской области: обновленная информация

В России продолжается поэтапное снятие ограничений, поэтому мы публикуем актуальную информацию о перенесенных мероприятиях.

Часть событий идет без точных дат переноса.
 

Режим работы Городского концертного зала:

  • Спектакль «Не в свои сани не садись» переносится на 13 ноября.
  • Концерт Алексея Брянцева переносится на 4 сентября.
  • Концерт Тамары Гвердцители переносится на 6 декабря
  • Андрей Норкин — концерт перенесен на 24 октября.
  • Спектакль «Папа» будет перенесен на 19 ноября
  • Спектакль «Спасатель» перенесен на 3 октября
  • Концерт Лены Василек будет перенесен на 27 октября
  • Концерт Сергея Пенкина переносится на 29 октября.
  • Спектакль «Кошки в городе» перенесен на 31 октября.
  • Спектакль «Любовь и голуби» переносится на 22 ноября.

Режим работы Тульской филармонии:

  • Концерт российского квартета саксофонистов переносится на другую дату. Точная информация появится позднее.
  • Концерт «Реквием Моцарта» под руководством Ярослава Тимофеева (OQJAV) переносится на другую дату. Точная информация появится позднее.
  • Концерт Ольги Невской и Сергея Петрищева переносится на 20 ноября.
  • Концерт «Илья ЮДИЧЕВ. «Лебединая верность» перенесен на другую дату. Точная информация появится позднее.

Режим работы Backstage:

  • Концерт «Черного обелиска» и гр. ARDA переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
  • Концерт Доры переносится на 12 сентября.
  • Концерт Ольги Арефьевой будет перенесен на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
  • Концерт группы «Сколот» перенесен на 15 октября.
  • Концерт SLIMUS перенесен на 2 октября.
  • Концерт Нейромонаха Феофана переносится на 10 октября.

Режим работы Concert Hall:

  • Концерт Мари Краймбрери переносится на 18 сентября.
  • Концерт Остапа Альтмана отменен.
  • Концерт «Касты» переносится на 29 ноября.
  • Концерт группы «Ундервуд» переносится на 16 сентября. 
  • Концерт Lumen переносится на 28 ноября.
  • Концерт «Пилота» переносится на 2 октября.
  • Концерт Morgenshtern переносится на 27 сентября.
  • Концерт Mgzavrebi переносится на 29 ноября.

Режим работы ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА «М2»:

  • Концерт группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» перенесен на 12 декабря.
  • Концерт Веры Снежной перенесен на 14 ноября.
  • Концерт дуэта «Заточка» перенесен на 12 сентября.
  • Концерт группы «Революция» переносится на 19 сентября.
  • Концерт группы «Игра» перенесен на 26 сентября.
  • Концерт группы «Калевала» переносится на 3 октября.

«Типография» и «Октава» открыты для гостей.

Тульский экзотариум подготовил для посетителей новые экспозиции.

Театр юного зрителя и тульский театр «Эрмитаж» ведут онлайн-трансляции спектаклей.

Музей-заповедник «Куликово поле» и Музей оружия также возобновили работу.

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» переносится на 2021 год.

«Гонка героев» пройдет 5 сентября.

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 12:17 0
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