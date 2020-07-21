Переносы концертов в Тульской области: обновленная информация

В России продолжается поэтапное снятие ограничений, поэтому мы публикуем актуальную информацию о перенесенных мероприятиях.

Часть событий идет без точных дат переноса.



Режим работы Городского концертного зала:

Спектакль «Не в свои сани не садись» переносится на 13 ноября .

переносится на Концерт Алексея Брянцева переносится на 4 сентября .

переносится на . Концерт Тамары Гвердцители переносится на 6 декабря .

переносится на . Андрей Норкин — концерт перенесен на 24 октября.

— концерт перенесен на Спектакль «Папа» будет перенесен на 19 ноября .

будет перенесен на . Спектакль «Спасатель» перенесен на 3 октября .

перенесен на . Концерт Лены Василек будет перенесен на 27 октября .

будет перенесен на . Концерт Сергея Пенкина переносится на 29 октября .

переносится на . Спектакль «Кошки в городе» перенесен на 31 октября .

перенесен на . Спектакль «Любовь и голуби» переносится на 22 ноября.

Режим работы Тульской филармонии:

Концерт российского квартета саксофонистов переносится на другую дату. Точная информация появится позднее.

переносится на Точная информация появится позднее. Концерт «Реквием Моцарта» под руководством Ярослава Тимофеева (OQJAV) переносится на другую дату. Точная информация появится позднее.

под руководством переносится на дату. Точная информация появится позднее. Концерт Ольги Невской и Сергея Петрищева переносится на 20 ноября.

и переносится на Концерт «Илья ЮДИЧЕВ. «Лебединая верность» перенесен на другую дату. Точная информация появится позднее.

Режим работы Backstage:

Концерт «Черного обелиска» и гр. ARDA переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

переносится на Точная информация о дате появится позднее. Концерт Доры переносится на 12 сентября .

переносится на . Концерт Ольги Арефьевой будет перенесен на другую дату . Точная информация о дате появится позднее.

будет перенесен на . Точная информация о дате появится позднее. Концерт группы «Сколот» перенесен на 15 октября .

перенесен на . Концерт SLIMUS перенесен на 2 октября .

перенесен на . Концерт Нейромонаха Феофана переносится на 10 октября.

Режим работы Concert Hall:

Концерт Мари Краймбрери переносится на 18 сентября .

переносится на . Концерт Остапа Альтмана отменен.

отменен. Концерт «Касты» переносится на 29 ноября .

переносится на . Концерт группы «Ундервуд» переносится на 16 сентября.

переносится на Концерт Lumen переносится на 28 ноября .

переносится на . Концерт «Пилота» переносится на 2 октября .

переносится на . Концерт Morgenshtern переносится на 27 сентября .

переносится на . Концерт Mgzavrebi переносится на 29 ноября.

Режим работы ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА «М2»:

Концерт группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» перенесен на 12 декабря .

перенесен на . Концерт Веры Снежной перенесен на 14 ноября .

перенесен на . Концерт дуэта «Заточка» перенесен на 12 сентября .

перенесен на . Концерт группы «Революция» переносится на 19 сентября .

переносится на . Концерт группы «Игра» перенесен на 26 сентября .

перенесен на . Концерт группы «Калевала» переносится на 3 октября.

«Типография» и «Октава» открыты для гостей.

Тульский экзотариум подготовил для посетителей новые экспозиции.

Театр юного зрителя и тульский театр «Эрмитаж» ведут онлайн-трансляции спектаклей.

Музей-заповедник «Куликово поле» и Музей оружия также возобновили работу.

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» переносится на 2021 год.

«Гонка героев» пройдет 5 сентября.

MYSLO Если вы приобрели билеты на вышеобозначенные мероприятия, а неопределенность дат не устраивает, то для возврата денежных средств необходимо обратиться в офис «Слободы». При себе иметь паспорт и билет.

Напоминаем наш адрес: пр. Ленина, 116, офис газеты «Слобода», обед с 12.00 до 13.00. Онлайн-возвраты временно не оформляются.

По всем остальным вопросам обращайтесь по тел. 57−07−07 (доб. 216).