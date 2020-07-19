В Тульской области третий день ищут пропавшую пенсионерку

Марина Юрьевна Нестерова ушла из дома в пос. Бегичевский 16 июля.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» обращается к жителям Тульской области с просьбой помочь найти 75-летнюю Марину Юрьевну Нестерову, которая 16 июля ушла из дома в пос. Бегичевский Богородицкого района и не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160-165 см, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза карие. Особые приметы: родинка над губой. Одежда: предположительно, синий спортивный костюм, черные галоши или резиновые сапоги, либо коричневая кофта и тёмные спортивные штаны. При себе прозрачное ведро.