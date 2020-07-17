В Туле во время рейда поймали таксиста без прав

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За сутки сотрудники ГИБДД и Ространснадзора выявили 19 нарушений в работе перевозчиков.

В Тульской области продолжаются рейды по выявлению нелегальных перевозчиков. Сотрудники регионального минтранса, Госавтоиснпекции и Ространснадзора за сутки выявили и пресекли 19 нарушений в работе такси.

Составлены протоколы об административных правонарушениях. Один автомобиль был эвакуирован из-за отсутствия у таксиста водительского удостоверения.

Правительство Тульской области напоминает, что легковое такси должно соответствовать установленным цветовым гаммам кузова, а на крыше должен стоять опознавательный фонарь оранжевого цвета.

Перед выездом водитель обязан пройти медицинский и технический осмотры, получить путевой лист с отметками механика и фельдшера. Для работы в такси необходим водительский стаж не менее 3 лет и разрешение, которое выдаётся на 5 лет. В салоне машины должна быть информация о перевозчике, условиях оплаты, визитка водителя с фото и контакты контролирующих органов.