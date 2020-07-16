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Опасная погода в Туле: объявлено метеопредупреждение из-за тумана, грозы и ветра

Опасная погода в Туле: объявлено метеопредупреждение из-за тумана, грозы и ветра

Предупреждение разослало МЧС.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Тульской области, ночью местами ожидается туман (видимость 300-800 м), днем местами гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с.

МЧС предупреждает: будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:56 +8
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