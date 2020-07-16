Опасная погода в Туле: объявлено метеопредупреждение из-за тумана, грозы и ветра

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Тульской области, ночью местами ожидается туман (видимость 300-800 м), днем местами гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с.

МЧС предупреждает: будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.